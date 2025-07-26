В "Союзмульфильме" рассказали, чего не хватает российской анимации

Российской анимации не хватает производственных мощностей, так как анимация как индустрия очень молода и не располагает теми бюджетами, которые есть у зарубежных коллег. Таким мнением о состоянии российской анимации поделилась с ТАСС генпродюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

"Не хватает масштаба, производственных мощностей, именно как индустрия мы еще очень молоды и не располагаем теми объемами и бюджетами, которые есть у зарубежных коллег. Для наглядности: бюджет американского блокбастера "Головоломка 2" ($200 млн) превышает стоимость отечественного полного метра в 100 раз, а над китайским "Нэчжа 2" работало порядка 130 студий - это значительно больше, чем вся российская индустрия", - рассказала она.

Среди особенностей анимационного производства Осетинская отметила трудоемкость: на один полнометражный проект уходит от трех до шести лет. По словам генпродюсера киностудии, это настораживает частных инвесторов, несмотря на доказанную окупаемость успешных франшиз.

"Требуется комплексная программа господдержки подобная, например, южнокорейской, которая позволила вывести национальную анимацию на мировой уровень. Сейчас по поручению президента РФ идет разработка актуальных мер поддержки (20% госфинансирования и 10% отчислений с зарубежного проката), которая, как мы думаем, даст индустрии необходимый буст для развития. Пока же, по данным Агентства креативных индустрий, мы занимаем 0,8% в мировом масштабе", - резюмировала она.

В мае президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проработать механизм отчисления 10% средств, полученных от проката зарубежных анимационных фильмов, на финансирование российских.

Также Путин, выступая на Совете по культуре и искусству в марте, пообещал подумать над тем, чтобы 10% сборов от проката иностранных мультфильмов отчислялись на нужды отечественной анимации. С такой инициативой к президенту обратилась председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Кроме того, она предложила отчислять 20% всего государственного финансирования кино на производство мультфильмов. Путин поддержал эту инициативу.