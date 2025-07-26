Режиссер ответил, почему кинотеатры и стриминги дают зрителю разный опыт

Кинотеатры и стриминговые сервисы не конкурируют, потому что дают зрителям разный опыт от просмотра. Такое мнение высказал ТАСС режиссер Федор Кудрявцев.

"Полнометражное кино круче смотреть в кинотеатре, потому что это и социальный опыт одновременно, когда ты находишься в зале вместе с другими людьми, вместе с их реакцией - вы сплачиваетесь. Мне кажется, что кино - это более вдумчивый способ "киносмотрения". Потому что, когда ты смотришь дома, то у тебя больше шансов на что-то отвлечься, поставить на паузу, смотреть в четыре присеста. А когда ты заходишь в кино, то ты получаешь этот опыт сразу", - сказал собеседник агентства.

Кудрявцев также отметил, что низкую посещаемость кинотеатров можно объяснить экономическим фактором, она снижается из-за пиратского контента.

"Мне кажется, что тренд снижается по экономическим определенным причинам, потому что люди всегда будут тяготеть к пиратству, пока такие платформы доступны", - считает он.

Режиссер отметил, что ему, как автору, пиратский контент мешает. Однако, по его словам, такие пиратские платформы нужны зрителю, потому что множество фильмов не доступно на легальных.