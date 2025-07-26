Какие премьеры фильмов уже можно посмотреть в Сети

Иккинг вновь приручает Беззубика, отец берёт под контроль убеждения сына, романтичный юноша мечтает о встрече с чужой невестой, а мать семейства решила раскрыть старые семейные тайны за обеденным столом. Провожаем июль с новой подборкой кино, ставшего доступным в сети.

© скриншот из фильма «Как приручить дракона»

Как приручить дракона (12+)

Режиссёр: Дин ДеБлуа

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.2

Время: 2 часа 5 минут

О чём фильм. На протяжении столетий викинги с острова Олух и драконы вели непримиримую войну. Но однажды застенчивый и неуклюжий, но отважный Иккинг (Мэйсон Темз), сын вождя, повстречал дракона Беззубика - представителя редкого вида Ночная Фурия. Он стал ему верным другом. Их преданность друг другу бросает вызов старым устоям Олуха и доказывает, что люди ошибались насчёт драконов.

Что интересного. Это игровая версия номинанта на "Оскар" - мультфильма 2010 года "Как приручить дракона" (6+). Кстати, Дин ДеБлуа выступал в качестве режиссёра и анимационного мультфильма. От студии ему была поставлена задача, чтобы ремейк был максимально приближен к оригиналу, но в то же время был более взрослой и серьёзной его версией. Джерард Батлер озвучивал Стоика Обширного - отца Иккинга - в анимационном мультфильме, а теперь сыграл этого персонажа и в ремейке. Во время съёмок фильма у актёра умерла мама, и режиссёр принял решение почтить её память в титрах. Также в игровой версии зритель наконец познакомится с родителями Астрид, роль которой досталась Нико Паркер.

Кому не понравится. Игровые версии любимых публикой мультфильмов не находят признания у широкой публики. Да и зачем снимать уже с актёрами то, что давно полюбилось зрителями и имеет сразу несколько сиквелов. Тем более, что фильм сделан без отхода от сюжета мультфильма. Поэтому, если вы фанат мультфильма и не видите смысла в его ремейке, тогда не стоит тратить на это два часа.

Свободные люди (18+)

Режиссёр: Кристиан Суигал

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 1 час 40 минут

О чём фильм. Джерри Кейн (Ник Офферман) называет себя свободным человеком. Безработный кровельщик самостоятельно воспитывает сына-подростка Джо (Джейкоб Тремблей), которого перевёл на домашнее обучение, чтобы тот имел независимое мышление. В поисках правды и опоры в мире, где, как убеждён Джерри, всё построено на несправедливости и безнаказанности, он увлекается идеями отрицания государственных законов. Он читает лекции по разным городам США о том, как избавиться от долгов и кто виноват в бедственном положении граждан. И пока старший из Кейнов всё глубже погружается в радикализм, младший сомневается в идеологии отца и мечтает о спокойной жизни. Однажды семейство сталкивается с шефом полиции Джимом Бушаром (Деннис Куэйд), и это приводит к трагическим последствиям.

Что интересного. "Свободные люди" - режиссёрский дебют Кристиана Суигала, он же написал и сценарий. Фильм основан на трагических событиях, произошедших в 2010 году в Уэст-Мемфисе, штат Арканзас. Тогда во время остановки транспортного средства были застрелены два офицера полиции. В основу сюжета легли показания свидетеля произошедшего, который и позвонил в 911, сообщив об убийстве.

Кому не понравится. Тем, кто устал от фильмов, отражающих борьбу с социальными устоями, а также о противостоянии граждан и правоохранительных органов власти. Ведь летом так хочется посмотреть что-то лёгкое, настраивающее на позитивное мышление.

Путешествие на солнце и обратно (18+)

Режиссёр: Роман Михайлов

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 7 серий по 45 минут

О чём сериал. 1990-е. Руслан (Олег Чугунов) - сын карточного шулера. Он окончил школу, но не знает, куда ему податься. Кто-то из его друзей примкнул к бандитам, кто-то увлёкся запрещёнными веществами, а некоторые не вынесли груз времени и стали постоянными "клиентами" психиатрической больницы. А Руслана по жизни всегда вела мечта: однажды, в возрасте десяти лет, родители взяли его на свадьбу криминального авторитета, и маленький мальчик без памяти влюбился в невесту. Ещё тогда Руслан поклялся, что во что бы то ни было он найдёт девушку, чтобы сказать ей о своих чувствах. И романтичный мальчик, не вписывающийся в антураж трудного времени, находит утешение в местном терапевтическом театре при психиатрической лечебнице. Так его фантазийный мир начинает конкурировать с тусклой реальностью.

Что интересного. Роман Михайлов назвал сериал своим завещанием: в нём можно найти отсылки и к другим его кинематографическим работам. Сюжет сериала основан на романе самого Романа Михайлова "Дождись лета и посмотри, что будет". Это не просто очередной ностальгический сериал про девяностые, а правдивая история без романтизации о людях в то непростое время, которые всё равно мечтали и любили. Премьерный показ картины прошёл на 47-м Московском кинофестивале, где были показаны подряд все семь эпизодов. Ажиотаж был так велик, что все билеты на 5,5-часовой сеанс раскупили за пять минут. В романе тесно сплетается действительность и фантастика, поэтому визуальный ряд потребовал особого отношения. Художник-постановщик Даниил Буравлев потратил полтора года на изучение романа Михайлова, чтобы точно воссоздать на экране атмосферу романа, в которой реалии 90-х сочетаются с магическим реализмом.

Кому не понравится. Несмотря на предостережение автора фильма и романа, может показаться, что 1990-е в оболочке магического реализма никак не могут быть показаны без доли романтизации. Если вам уже надоела тематика "лихих", тогда лучше выберите другой сериал на вечер.

Дом в огне (18+)

Режиссёр: Дани де ла Орден

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. Монтсе (Эмма Виларасау) - шестьдесят, она в разводе. Дети выросли, обзавелись своими семьями, а бывший муж Карлос (Альберто Сан Хуан) нашёл новую возлюбленную. И некогда активная и жизнерадостная женщина чувствует себя никому ненужной и одинокой. А раньше она была сердцем семьи, все приходили к ней со своими проблемами. Чтобы исправить положение, Монтсе приглашает всех близких провести выходные в её доме на средиземноморском побережье, перед тем, как продать жилище. За ужином семья решает поиграть в хитрую психологическую игру, и уикенд, в который Монтсе надеялась вновь обрести свою семьи, превращается в разгребание скелетов из шкафов.

Что интересного. "Дом в огне" - испаноязычный комедийно-драматический фильм, яркий представитель диалогового кино, где важнее всего слова, взгляды, а не действия. Фильм был показан на 47-м Московском кинофестивале, где лента удостоилась приза за лучшую женскую роль. Награда досталась актрисе Марии Родригес Сото, исполнившей роль дочери Монтсе и Карлоса. Режиссёр картины не первый раз выступает постановщиком фильмов в диалоговом и комедийном жанрах ("Без ума от неё" (18+), "Очень плохие родители" (18+), "Тест" (18+), а ещё он был одним из режиссёров сериала "Элита" (18+).

Кому не понравится. Тем, кто любит динамику в кино, а не только разговоры, которые вскрывают шрамы на сердце человека. Если вам не хочется копаться в тонкостях семейной жизни и психологии человека в принципе, тогда лучше отложите этот фильм до более созидательных времён.