Появились кадры нового сериала по «Звездному пути»

Издание Entertainment Weekly представило кадры нового сериала по знаменитому «Звёздному пути». Первый сезон «Академии Звёздного флота» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в 2026 году. Шоу уже заранее продлили на второй сезон.

Сюжет сериала развернётся в XXXII веке. Шоу расскажет о первом наборе кадетов в Академию Звёздного флота за 120 лет. Создатели обещают возвращение знаменитых персонажей, в числе которых Доктор из сериала 1995 года «Звездный путь: Вояджер».

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

© Entertainment Weekly/Paramount

Главные роли в «Академии Звёздного флота» сыграют Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Холли Хантер («Наследники») и Дороти Атабонг («Рассказ служанки»). Инопланетного злодея воплотит на экране Пол Джаматти («Иллюзионист»). Шоураннером сериала выступает Алекс Куртцман — автор предыдущих шоу по «Звёздному пути».