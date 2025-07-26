По «Рику и Морти» снимут отдельный сериал о президенте Кертисе

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировали спин-офф популярного мультсериала «Рик и Морти». Шоу получило название «Президент Кёртис». Дата выхода нового сериала пока неизвестна.

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Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми бы не стали связываться даже Рик и Морти. По словам авторов сериала, «Президент Кёртис» сохранит весёлую атмосферу оригинала.

Главного героя вновь озвучит Кит Дэвид («Нечто»). В сериале также сыграют Джим Рэш («Сообщество») и Стефани Беатрис («Бруклин 9-9»). Автором шоу выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти».