Педро Паскаль ответил, станет ли Рид Ричардс лидером Мстителей

Издание Associated Press взяло интервью у исполнителя главной роли в «Фантастической четвёрке: Первые шаги» Педро Паскаля. Он рассказал о будущем своего персонажа в следующих фильмах Marvel.

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Ранее режиссёр нового супергеройского фильма Мэтт Шекман заявлял, что Рид Ричардс возглавит Мстителей в последующих картинах. Паскаль сообщил, что такие разговоры преждевременны. По словам актёра, персонаж действительно не один раз руководил супергеройской командой в комиксах, но в кино такого может не случиться.

«Кажется, Мэтт Шекман давал интервью, и когда он говорил о Риде, он говорил, что персонаж возглавит Мстителей. Для меня это большая новость. В комиксах есть что-то подобное: его как будто привлекает семья Мстителей и он просит занять руководящую должность. В комиксах такое случается. Но это не значит, что мой персонаж возглавит Мстителей в кино. Я честен в этом плане с вами. Я даже не пытаюсь избежать спойлеров. Просто подобные разговоры немного вводят в заблуждение».

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кинотеатрах 24 июля. Сюжет ленты рассказывает о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной.