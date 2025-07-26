О «НАШЕм Радио» предложили снять сериал

У радиостанции очень много материалов и лояльная аудитория, которая полюбит сериал о «НАШЕм Радио», если он появится, рассказал в пресс-центре НСН Игорь Паньков.

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Успех сериала о группе «Король и шут», а также лояльная аудитория и богатая история «НАШЕго Радио» позволяют не сомневаться в том, что сериал о радиостанции ждет успех, заявил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков в пресс-центре НСН.

Таким образом он отреагировал на вопрос журналистов о том, возможно ли снять кино про радиостанцию.

«Полного метра будет мало для "НАШЕго Радио" — здесь очень богатая история работы и проведения фестивалей: "НАШЕСТВИЕ", "НАШИ В ГОРОДЕ". В этом случае потребуется снимать сериал, к тому же мы видим успех и популярность сериала о группе "Король и шут", поэтому рассчитываем на такой же результат. Мы открыты для предложений, поэтому если кто-то из продакшн-компаний или платформ, которые снимают контент, увидят эту пресс-конференцию, мы готовы к сотрудничеству. У нас очень большая коллекция материалов и крупнейшая аудитория в стране, она очень лояльна к нам. Нас любят, и я уверен, что полюбят и нашу историю», — заключил Паньков.

Ранее гендиректор «Мультимедиа холдинга» Евгения Киселева в пресс-центре НСН раскрыла секрет названия фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ».