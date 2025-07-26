«Фантастическая четверка» обошла «Супермена»

24 июля состоялась премьера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» — новой супергеройской картины киновселенной Marvel. По данным издания Variety, за первый день проката в США картина собрала $ 57 млн.

© Чемпионат.com

Таким образом, лента стала вторым крупнейшим результатом года по сборам за сутки после премьеры, уступая лишь «Minecraft в кино» ($ 57,11 млн). Фильм также обогнал недавнего «Супермена» Джеймса Ганна — он собрал за первый день проката $ 56,1 млн. Судя по всему, новую супергеройскую картину ждёт успех в прокате — аналитики предрекают ленте сборы за первые выходные в $ 115 млн только в США.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» рассказывает о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем разношёрстная команда станет очень важной частью Мстителей и появится в будущих картинах киновселенной. Главные роли сыграли Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Джозеф Куинн (Человек-факел) и Эбон Мосс-Бакрак (Бен Гримм, Существо).