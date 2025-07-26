Анна Матисон планирует снять фильм о детских домах

Режиссер Анна Матисон планирует снять полнометражный фильм про детские дома. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал народный артист России Сергей Безруков.

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«Сейчас моя супруга Аня [Анна Матисон], готовит социальный проект - это будет полный метр, посвященный детскому дому, поскольку мы с ней являемся амбассадорами фонда "Измени одну жизнь", и вот сейчас она пишет сценарий, готовим серьезную историю, постараемся сказать о детдоме не так мрачно и страшно, как обычно это бывает, потому что тема детдомов очень серьезная и никогда не бывает легкой», — сообщил Безруков.

Он не сказал, как будет называться фильм, но отметил его актерский состав.