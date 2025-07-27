Отмененный фильм «Койот против "Акме"» все же доберется до зрителей

Отмененный студией Warner Bros. гибридный фильм «Койот против "Акме"» все же доберется до зрителей. Как заявил актер Уилл Форте на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, мировая премьера картины состоится 28 августа 2026 года.

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Фильм расскажет о Хитром Койоте, который после множества неудачных попыток поймать Дорожного Бегуна решает подать в суд на корпорацию «Акме» — поставщика неработающих гаджетов, обернувшихся для героя чередой травм. В поисках справедливости он обращается за помощью к неудачливому адвокату, которого и сыграл Уилл Форте. А вот его соперника в суде — адвоката, защищающего интересы «Акме» — воплотил Джон Сина. Также в фильме снялись Марта Келли и Лана Кондор.

Режиссер проекта — Дэйв Грин, автор «Черепашек-ниндзя 2». Сценарий написан Сами Берч при участии Джеймса Ганна и Джереми Слейтера. Основа — сатирическая статья из журнала The New Yorker 1990 года, где в духе юридических разборов описываются травмы, полученные Койотом при использовании продукции «Акме». Один из эпизодов показывает, как Койот активирует реактивные сани и… на бешеной скорости врезается в скалу из-за отсутствия тормозов.

Проект был завершен еще в 2023 году и изначально создавался для стриминга Max, однако Warner Bros. внезапно сняла его с релизной сетки, решив использовать фильм как налоговое списание. Несмотря на высокие оценки на тестовых показах, «Койот против «Акме»» оказался в списке отмененных проектов студии наряду с «Бэтгерл» и «Скуби-Ду! Отдых с привидениями».

Спасти фильм удалось независимой компании Ketchup Entertainment, выкупившей мировые права у Warner Bros. за $50 млн. Именно она ранее выпустила на экраны другой отмененный проект Уорнеров «Looney Tunes: Космическое вторжение».

На панельной сессии в Сан-Диего показали два фрагмента фильма, включая сцену в зале суда, где рокет-роликовый ботинок «Акме» устраивает пожар прямо во время процесса. Присутствовал и актtр Эрик Бауза, озвучивающий Багза Банни, который в образе персонажа подчеркнул, что фильм сделан «без помощи ИИ».