В «Союзмультфильме» высказались о проблемах подросткового кино в России

Ниша современного подросткового кинематографа в России не заполнена. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская.

"Одним из наших приоритетов являются сериальные проекты для возрастной группы 10-18 лет. Ниша подросткового контента в России пока в значительной мере пустует, поскольку здесь мы имеем дело с самой нестабильной с точки зрения интересов и паттернов потребления аудиторной группой, но мы рассчитываем завоевать ее внимание", - сказала она.

Говоря о развитии кинематографа, Осетинская отметила, что российская анимационная школа обладает уникальным наследием, самобытными традициями и оригинальными художественными техниками, у которых нет аналогов в мире. Однако даже при этом, как замечает она, ни в советские годы, ни в XX веке вообще отрасль не была индустрией.

"Именно в этом качестве ей пришлось заново родиться немногим больше 20 лет назад", - пояснила генпродюсер.

Так, в отрасль пришли крупные инвесторы, телеканалы, онлайн-платформы.

"Но емкость российского анимационного рынка ограничена, поэтому "Союзмультфильм", как и в целом все российские и мировые лидеры, развивается в формате 360, осваивая другие направления бизнеса: парки, кафе, digital-контент, образовательные проекты, компьютерные игры, метавселенные", - добавила собеседница ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства о том, на чем сосредоточен "Союзмультфильм" сегодня, Осетинская заявила, что в производственном портфеле киностудии преобладают сериальные проекты, но в планах на ближайшее время - перераспределить ресурсы в пользу полнометражного кино, что, по ее словам, соответствует общемировому запросу на семейный контент.