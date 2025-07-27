Куценко восхитился кинопарком «Москино»

Актер и певец Гоша Куценко отметил, что был одним из первых актеров, кому довелось поработать в кинопарке «Москино», где в эти выходные проходит фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

Появление кинопарка «Москино» в столице - отличный подарок для «киношников», отметил в пресс-центре НСН актер музыкант Гоша Куценко.

Накануне он выступил на киносцене фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ». Событие в эти выходные проходит в кинопарке «Москино». Как подчеркнул Куценко, ему уже доводилось работать на площадке.

«Сейчас выходит сериал «Хутор», который мы снимали здесь прошлым летом. Мы были одними из первых: кинопарк уже запустился, но мы начали работу на три дня позже, потому что приезжал Сергей Семенович (мэр Москвы Сергей Собянин. - Прим. НСН), было красивое открытие, аллеи высаживались. Гостиница была пустая, я первый сообразил, начал здесь ночевать и ходил пешком на съемочную площадку. Мы понимали, что являемся первооткрывателями этой территории. Я считаю, что это гениальная идея. Шикарный кинопарк, низкий поклон нашей мэрии, тем, кто придумал это», - заявил Куценко.

Актер также считает, что подобная площадка является настоящим подарком для представителей киноиндустрии.

«Картину "Красный шёлк" мы снимали в Китае. У нас кинопарк в Подмосковье, а у них - киногород. Я верю, что наш кинопарк тоже постепенно превратится в городок. Для "киношников" подобное - подарок. Снимать в городе натуру очень сложно, это огромное количество разрешений, люди, трафик», - отметил он.

Программа «НАШИ в ГОРОДЕ» продолжится в воскресенье 27 июля. Выступления начнутся с 12 часов дня, зрители увидят группы «Ключи», NAGART, «ДЕМИДОBAND» основателя квартета «И» Александра Демидова. Вслед за ними будут зажигать «АнимациЯ», TattooIN, F.P.G., «Гран-КуражЪ», «ПилОт», Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Главным хедлайнером второго дня фестиваля будет группа «Ленинград» во главе со своим лидером Сергеем Шнуровым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».