Джордж Мартин остался в восторге от второго сезона «Андора»

Создатель серии книг «Игра престолов» Джордж Мартин поделился своим мнением насчёт второго сезона «Андора». Восторженный отзыв писатель оставил в своём блоге.

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По словам Мартина, сериал стал лучшим спин-оффом «Звёздных войн». Он отметил, что авторы смогли передать реализм и напряжение, которых раньше не было в космической вселенной. Писатель также похвалил исполнителя главной роли Диего Луну, назвав его актёрскую игру первоклассной.

«Андор» стал главным событием 2025 года. Безусловно, лучший из спин-оффов «Звёздных войн». Диего Луна показал первоклассную актёрскую игру, а в истории присутствовали реализм и напряжение, которых, к сожалению, не хватало большинству других проектов по «Звёздным войнам». Приятно видеть, что кто-то делает научную фантастику правильно.

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один». На агрегаторе IMDb зрители в среднем оценили сериал на 8,5 балла из 10.