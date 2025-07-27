Вышел трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура»

Стриминговый сервис STARZ представил трейлер сериала «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» начнёт выходить зимой. Более точную дату премьеры объявят позже.

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Сюжет нового сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. Он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.

Главные роли в шоу сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».

Видео доступно на YouTube-канале STARZ. Права на видео принадлежат STARZ.