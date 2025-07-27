Новый взгляд на персонажей «Как приручить дракона»
«Как приручить дракона» — культовый анимационный фильм, получивший несколько продолжений, а также заслуживший ремейк (и, кажется, студия DreamWorks Animation не планирует останавливаться). Очаровательный Беззубик и остальные драконы, забавные и сложные викинги и история роста Икинга — прекрасный коктейль, приковывающий к экранам зрителей любых возрастов. И, конечно, все эти персонажи не могут не вдохновлять художников на то, чтобы поделиться своим взглядом на них.Художница из России под ником yenich часто использует в своих работах образы из мультфильма. С особой нежностью она изображает Плеваку и его подопечных.Комикс 1 часть Комикс 2 часть Плевака и охотники Набросок Также отдельного мини-комикса удостоились Стоик и Валка.А вообще, все герои в работах yenich выглядят очень интересно, но при этом узнаваемо. Чувствуется, что художница рисует их с большой любовью.Иккинг и Астрид Валка и маленький Иккинг Забияка, Сморкала и Задирака Задирака Поцелуй Вы можете ознакомиться с другими работами автора по нику в соцсетях. Больше подборок красивых артов и интересных визуальных материалов вы можете найти на нашем сайте в специальном разделе. Интересное по теме:Необычные перевоплощения российских косплееровПерсонажи «Сказочного Патруля» и не только