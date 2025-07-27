Появились новые кадры фильма «Койот против "Акме"»

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего представили новые кадры фильма «Койот против «Акме». Премьера картины состоится 28 августа 2026 года.

Лента представляет собой гибрид игрового кино с анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету, ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

© Кадр из фильма

© Кадр из фильма

Главные роли сыграли Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Койота против «Акме» сняли в 2023 году, но выпуск фильма откладывали из-за проблем с правами. В итоге ленту приобрела компания Ketchup Entertainment и заявила о премьере картины в кинотеатрах.