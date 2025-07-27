Когда стартуют съемки продолжения «Годзиллы: Минус один»

Студия Toho объявила о старте съёмок продолжения фильма «Годзилла: Минус один». Производство картины начнётся в конце августа.

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Постановщиком выступит режиссёр первой части Такаси Ямадзаки. Подробности сюжета новой картины о культовом монстре пока неизвестны.

Ранее режиссёр заявлял, что новая лента будет масштабнее предыдущей — всё из-за увеличения бюджета фильма, которое произошло на фоне успеха оригинала. «Годзилла: Минус один» вышла в прокат 1 ноября 2023 года и при бюджете всего в $ 15 млн собрала в прокате около $ 113 млн. Кроме того, фильм стал первой японской картиной, которая получила премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.