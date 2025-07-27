Вышел трейлер нового сериала по «Звездному пути»

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил первый трейлер сериала по «Звёздному пути». Первый сезон «Академии Звёздного флота» выйдет в 2026 году.

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Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Сюжет нового шоу по культовой вселенной развернётся в XXXII веке. Сериал расскажет о первом наборе кадетов в Академию Звёздного флота за 120 лет.

Главные роли в «Академии Звёздного флота» сыграли Татьяна Маслани («Женщина-Халк: Адвокат»), Холли Хантер («Наследники») и Дороти Атабонг («Рассказ служанки»). Инопланетного злодея воплотил на экране Пол Джаматти («Иллюзионист»). Шоураннером сериала выступает Алекс Куртцман — автор предыдущих шоу по «Звёздному пути».