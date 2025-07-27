Капитан Америка сразится с Чужими в новых комиксах Marvel

Компания Marvel анонсировала комикс-кроссовер «Чужой против Капитана Америки». Первый выпуск из четырёх поступит в продажу в октябре.

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События предстоящего комикса развернутся во время Второй мировой войны. Организация «Гидра» пытается победить Капитана Америку, но их попытки остаются безуспешными. В поисках нового оружия они отправляются в Гималаи и находят там ксеноморфов. С их помощью они планируют окончательно разобраться со Стивом Роджерсом.

Комикс напишет автор Фрэнк Тьерри, который уже работал над созданием серий о Железном человеке и Росомахе. Новый кроссовер выступит спин-оффом линейки «Чужие против Мстителей» — другого комикса Marvel, состоящего из четырёх выпусков.