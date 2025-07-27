Сборы «Мира Юрского периода: Возрождение» превысили $ 700 млн

Сборы фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» достигли $ 715 млн в мировом прокате. Такого результата картина достигла за четыре недели проката.

Бюджет ленты составил $ 180 млн. Таким образом, очередная часть франшизы о динозаврах уже приносит прибыль студии Universal Pictures. Не исключено, что фильм соберёт 1 млрд в прокате, став четвёртой картиной 2025 года, которая достигла такого результата.

«Мир Юрского периода: Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма разворачиваются примерно через пять лет после финала «Господства». Режиссёром картины выступил Гарет Эдвардс («Годзилла»).