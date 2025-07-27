Евгений Цыганов и Евгения Леонова в трейлере фильма «Семейное счастье»

История любви вне времени и глубокое откровение на тему свободы, соблазнов и честности между двумя людьми. Кинокомпания «Наше кино» представляет трейлер фильма Стаси Толстой «Семейное счастье» – смелого прочтения одноименного романа Льва Толстого. Фильм стал его первой киноэкранизацией, которая соединяет в себе эстетику яснополянского быта с экспериментами и веяниями современности. В прокате фильм появится с 11 сентября 2025 года.

«Семейное счастье» — это чувственная драма о сложном и хрупком мире супружеских отношений. После потери родителей Маша влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Маша юна, Сергей Михайлович намного старше, и им предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. Это история о том, как двое в браке неизбежно меняются, иллюзии разбиваются, а на их месте рождаются немыслимые прежде глубина и близость.

Генеральный продюсер фильма Алексей Учитель. Режиссёром и автором сценария выступила Стася Толстая, для которой фильм стал второй полнометражной работой. Как и предыдущая картина «Тайное влечение», премьера нового фильма состоялась в рамках Московского Международного кинофестиваля в этом году, где он получил приз за лучшую мужскую роль (Евгений Цыганов), а также взял главный приз межрегиональной общественной организации «Федерация Киноклубов» как лучший фильм основного конкурса «за искреннее и смелое изменение стереотипов семейного счастья». Фильм также был участником XXXI Международного кинофестиваля Литература и кино в Гатчине, где получил награду как Лучший полнометражный игровой фильм-экранизация. Открывал программу фестиваля молодого кино «Новое движение» и занял важное место в кинопрограмме международного театрального фестиваля под открытым небом «Толстой» в Ясной Поляне, который в этом году был посвящён теме семейного счастья и усадебной жизни. Сейчас фильм продолжает путешествие по фестивалям, 12 июля «Семейное счастье» увидели жители и гости Нижнего Новгорода на IX фестивале нового российского кино «Горький fest» в рамках программы «Классики и современники».

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