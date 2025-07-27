Вышел первый трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден»

Первый трейлер сериала «Таламаска: Тайный орден» (Talamasca: The Secret Order) представил 27 июля 2025 года телеканал AMC. Его действие происходит во вселенной романов Энн Райс, автора «Мэйфейрских ведьм» и «Вампирских хроник». Таламаска - это тайное общество, созданное для исследования, наблюдения и отслеживания паранормальных явлений, включая ведьм, духов, оборотней, демонов и вампиров. Райс называет их «псиопсихологическими детективами».

© кадр из сериала «Таламаска: Тайный орден»

В центре сюжета молодой человек по имени Гай Анатоль (Николас Дентон), который однажды получает приглашение в Таламаску. Женщина по имени Хелен (Элизабет Макговерн) объясняет ему принцип работы организации: тайной слежки за всей нечистью и соблюдения баланса в сообществе, - а также говорит, что у юноши есть талант, который он скрывает. Гай приступает к работе, но скоро понимает, что у ордена есть свои секреты, которые от него скрывают.

В сериале также снялись Уильям Фихтнер, Роберт Гудман, Жан-Паскаль Энеман, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Роберт Гудман, Герард Монако, Джейсон Швартцман и другие. Сценаристом, режиссером и шоураннером проекта выступает Джон Ли Хэнкок («Основатель», «Спасти мистера Бэнкса»).

Премьера шести эпизодов первого сезона сериала «Таламаска: Тайный орден» состоится на AMC и AMC+ 26 октября.