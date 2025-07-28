Стартовал второй сезон сериала «Букины»

28 июля на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера второго сезона «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе». Для просмотра доступны сразу два получасовых эпизода — новые серии будут выходить с понедельника по четверг.

© Чемпионат.com

Видео доступно во VK-группе «Телеканал ТНТ». Права на видео принадлежат ТНТ.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/13ed4e9c8d6b4134138ce633dbfe7e5b"/>

В продолжении «Счастливы вместе» герои возвращаются в легендарную двухэтажную квартиру. Казалось бы, всё как раньше – только персонажи изменились: Гена начал заботиться о здоровье, Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку, а Рома успел жениться и теперь ждёт ребёнка вместе с женой Зоей.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов (Гена Букин), Наталья Бочкарёва (Даша), Александр Якин (Рома) и Павел Савинков (Толик). После завершения второго сезона зрителей также ждёт полнометражный фильм по мотивам сериала.