«Супермен» выйдет в онлайне 26 августа

На сайте DVD's Release Dates появилась дата выхода «Супермена» Джеймса Ганна в цифре. Если верить информации, которая обычно достоверная, фильм появится в онлайне уже 26 августа.

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Картина рассказывает о жизни Кларка Кента, который пытается совмещать жизнь обычного человека и могучего супергероя. Ещё у него есть обаятельный пёс Крипто и друзья, готовые оказать помощь в трудной ситуации. Главным злодеем фильма выступил Лекс Лютор.

Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Премьера «Супермена» состоялась 11 июля. В России ленту тоже показывают, но в формате предсеансного обслуживания.