Сколько собрал фильм «Мастер и Маргарита» за рубежом

Картина "Мастер и Маргарита" в заграничном кинопрокате за полгода собрала 1 миллион 264 тысячи долларов. Всего российские картины смогли собрать 4 миллиона 633 тысячи долларов, передает "Бюллетень кинопрокатчика".

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Уточнено, что в 2024 году этот показатель был равен 14,2 миллиона долларов. На втором месте - "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (он собрал чуть более 1 миллиона долларов), а "Большое путешествие. Вокруг света" (797 тысяч долларов) на третьем. Мультфильм "Снежная королева: Разморозка" добавил в кассу 332 тысячи долларов, а "Великолепная пятерка" - 276 тысяч долларов.

По итогам первого полугодия больше всего денег принес прокат в Германии (851 тысяча долларов), Румынии (462 тысячи долларов) и Мексике - (364 тысячи долларов).