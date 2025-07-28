Оказалось, что привычка смотреть фильмы ужасов может пойти на пользу психике. Исследования показывают: такие зрители легче адаптируются к стрессу. Во время просмотра хоррора организм выбрасывает адреналин и норадреналин – гормоны, которые активируют режим выживания, усиливают внимание и мобилизуют ресурсы.

Мозг «тренируется» проживать страх в безопасной среде, а значит, быстрее распознает и контролирует настоящую тревогу. Кроме того, ужасы позволяют испытать катарсис – эмоциональную разрядку, которая помогает снять накопившееся напряжение.

Кто вдохновил создателей фильма «Джокер»

Так что если вам нравится замирать в ожидании скримера, не спешите себя осуждать. Возможно, вы просто укрепляете стрессоустойчивость.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.