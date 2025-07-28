Сборы фильма «Как приручить дракона» превысили $600 млн

По итогам очередного уикенда фильм «Как приручить дракона» собрал $250 млн в США. Картина постепенно завершает своё выступление в местном прокате.

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Общие сборы ленты превысили $605 млн — фильм уже успел окупиться и стать одним из самых кассовых во франшизе. Больше в серии собрал лишь мультфильм «Как приручить дракона 2», вышедший в 2014 году и собравший в прокате около $ 621 млн.

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами. Авторы ленты уже работают над продолжением, которое выйдет в июне 2027 года.