Что известно о фильме «Проект "Конец света"» с Райаном Гослингом

«Проект "Конец света"» — новая научно-фантастическая картина с Райаном Гослингом в роли учителя, который должен спасти Землю. Фильм, основанный на бестселлере Энди Вейера «Проект "Аве Мария"», выйдет в 2026 году и обещает быть хитом — права на адаптацию романа купили еще до его публикации. «Лента.ру» выяснила, когда выйдет фильм «Проект "Конец света"», кто в нем сыграет и каким будет сюжет.

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«Проект "Конец света"»: главное о фильме

Страна: США.

США. Оригинальное название: Project Hail Mary.

Project Hail Mary. Жанр: научная фантастика, триллер.

научная фантастика, триллер. Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер.

Фил Лорд, Кристофер Миллер. Сценарий: Дрю Годдард, Энди Вейер.

Дрю Годдард, Энди Вейер. Литературная основа: роман Энди Вейера «Проект "Аве Мария"».

роман Энди Вейера «Проект "Аве Мария"». Когда выйдет: 2026 год.

2026 год. В главных ролях: Райан Гослинг, Сандра Хюллер, Джеймс Ортиз.

«Проект "Конец света"» — будущий научно-фантастический фильм по мотивам книги «Проект "Аве Мария"», которая вышла в 2021 году. Для сценария ее адаптировал Дрю Годдард, ранее работавший над фильмом «Марсианин» с Мэттом Дэймоном — экранизацией первого романа Энди Вейера. Кстати, в английской версии название ленты соответствует названию литературной основы, а вот в русскоязычном переводе картину решили переименовать.

В центре сюжета ленты — бывший ученый-биолог, а теперь учитель Райланд Грейс. Его отправляют в космическую экспедицию, чтобы спасти мир от уничтожения. Главную роль в триллере сыграл Райан Гослинг, известный по «Ла-Ла-Ленду» и «Драйву». Он также стал одним из продюсеров будущей картины.

Дата выхода

О том, что киностудия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) покупает эксклюзивные права на экранизацию романа «Проект "Аве Мария"», стало известно еще в 2020 году — за год до того как книга появилась в продаже. Позднее проект получил режиссера, а затем — сценариста.

Оператором картины стал Грег Фрейзер — он работал над обеими частями «Дюны», «Мандалорцем» и «Бэтменом» 2022 года. Съемки начались в июне 2024 года в Великобритании, а завершились в октябре. Вскоре после старта съемочного процесса была объявлена точная дата выхода ленты.

Фильм «Проект "Аве Мария"» выйдет в кинотеатрах 20 марта 2026 года.

В этот день премьеру покажут в Великобритании, США и Канаде. Пока неизвестно, появится ли картина в кинотеатрах России. Впрочем, MGM отечественного рынка не покидал и, например, громкие премьеры 2023 и 2024 годов «Пчеловод» и «Претенденты» выходили у нас официально.

Трейлер

Трейлер был опубликован на официальном канале студии MGM на YouTube 30 июня 2025 года, с тех пор ролик посмотрели почти 20 миллионов человек. «11,9 световых года от дома. Учитель естествознания в шестом классе. Один шанс спасти нас всех», — гласит описание под видео.

Сюжет

Недалекое будущее. Учитель естествознания в средней школе Райланд Грейс (Райан Гослинг) просыпается на космическом корабле. Все участники экспедиции, кроме него, мертвы, а сам он не может вспомнить, как оказался в космосе.

По мере того, как к Грейсу возвращается память, он понимает: Земля оказалась перед лицом надвигающейся глобальной катастрофы — ей грозит опасность из-за некой инфекции, а точнее, одноклеточного организма, которым заразилось Солнце и множество других звезд в галактике. Грейсу — простому педагогу — нужно спасти человечество.

Избежать заражения удалось только Тау Кита — солнцеподобной звезде, которая находится почти в 12 световых годах от Солнечной системы. Райланду Грейсу предстоит отправиться к этой звезде, чтобы выяснить, как ей удается противостоять астрофагу, пожирающему звездную энергию. В экспедицию его и других участников отправляет Ева Стратт (Сандра Хюллер) — руководительница особой группы ученых, которая работает над проектом «Аве Мария».

Несмотря на то что Грейс не космонавт и в космосе никогда не был, у него есть докторская степень по молекулярной биологии, хотя он и ушел из большой науки. Специально для экспедиции Райланда построили космический корабль, однако лететь долго, и на это время участников полета погружают в искусственную кому. Грейс, изначально усомнившийся в способности человеческого организма выдержать подобный путь, оказывается единственным выжившим на борту.

А потом радары фиксируют неподалеку еще один космический корабль — так Райланд знакомится с Рокки, инопланетянином из системы 40 Эридана. Из трейлера не очень понятно, как будет выглядеть Рокки в фильме, однако в книге Энди Вейер описывает его как паукообразное существо с твердым панцирем и ртутной кровью.

«Он в равной степени и Чубакка (милый инопланетянин, который помогает отважному герою преодолевать коварство космоса), и мистер Спок (научный гений, чьи знания необходимы для выживания героя)», — пишет про Рокки издание IGN.

Его сородичи, как и земляне, обнаружили звездного паразита и отправили космическую экспедицию на поиски решения этой проблемы. Теперь героям предстоит вместе спасти вселенную.

Актеры и роли

В книге было по сути всего три героя, которые принимают значительное участие в сюжете: сам Райланд Грейс, Ева Стратт и Рокки. В фильме их играют актеры Райан Гослинг, Сандра Хюллер и Джеймс Ортиз соответственно. Правда, Рокки внешне сильно отличается от землян, и его образ создают с помощью пластического грима и CGI-эффектов (компьютерной графики).

Литературный первоисточник

«Проект "Аве Мария"» — это третий роман американского писателя-фантаста Энди Вейера. Интересно, что у Вейера есть основная работа — он программист, но с давних пор увлекается физикой, историей космонавтики и научной фантастикой, поэтому в какое-то время решился писать собственные книги.

Первым романом Вейера стал «Марсианин» — работа, переведенная на 45 языков мира, получившая множество наград и экранизацию от Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном в главной роли. В итоге голливудская адаптация заработала семь номинаций на «Оскар» (правда, ни в одной не выиграла) и стала лучшим фильмом года в категории мюзиклов и комедий по версии «Золотого глобуса».

После оглушительного успеха своего первого романа Энди Вейер принялся за второй. Книга должна была называться «Жек» (Zhek) и в ней должны были появиться инопланетяне, телепатия, сверхскорости и так далее. Роман должен был выйти в 2015 или 2016 году, а студии и телеканалы еще до публикации стали бороться за права на его экранизацию. Однако релиза так и не случилось: писатель разочаровался в своей работе, забросил черновик, хотя в нем было около 75 тысяч слов, и приступил к следующему роману «Артемида».

«Я понял, что здесь есть проблема: эта история — отстой», — говорил он в интервью The New York Times, объясняя, почему не дописал «Жека».

В «Жеке» Энди Вейер пытался уйти от жанра твердой научной фантастики, в котором большое внимание уделяется научной точности и технологиям, к жанру космической оперы, где на первый план выходят сражения, а научное обоснование происходящего приносится в жертву масштабности и эпичности. В итоге Вейер так и остался верен своему излюбленному жанру.

Несмотря на это «Жек» не был окончательно похоронен: многие идеи из него Энди Вейер перенес в «Проект "Аве Мария"». Например, существование инопланетян — в его книгах прежде не встречались внеземные формы жизни, а также персонажа Еву Стратт — безжалостного бюрократа, готового пожертвовать отдельными людьми ради спасения всего человечества. Кроме того, из «Жека» перекочевала и сама идея астрофагов. В неизданном романе была некая черная материя, которая поглощала электромагнитное излучение и преобразовывала его в массу. В «Проекте "Аве Мария"» она трансформировалась в астрофагов — одноклеточных существ, питающихся солнечной энергией.

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