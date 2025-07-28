Вышел трейлер приключенческого фильма «‎Нахимовцы. Янтарный берег»‎

Компания "Кинобюро" поделилась трейлером и постером семейного приключенческого фильма "Нахимовцы. Янтарный берег" (12+) - продолжения популярной картины "Нахимовцы" 2021 года.

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Зрителей ждет трогательная история о первой любви, дружбе и взаимовыручке, сдобренная при этом зрелищными экшн-сценами.

По сюжету 14-летний Егор переезжает с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград. Поступив в училище, он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. Поначалу план работает - популярность позволяет юноше стать звездой класса, однако для того, чтобы по-настоящему заслужить уважение друзей и гордое звание нахимовца, ему придется не только признаться в обмане, но и вступить в опасную схватку с террористами.

Роли в фильме исполнили Илья Малаков, Никита и Даниил Ходуновы, Анна Большова, Антон Батырев, Лада Чуровская, Катя Гонтаренко, Данила Уютов, Тимофей Иванов и другие. Режиссёр - Дмитрий Губарев ("Моя мама - шпион", "Спасите Колю!").

Производством проекта занимается "Студия "КиноПРОБА" при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. На большие экраны картину выпустит кинокомпания "Каро Премьер" 9 октября.