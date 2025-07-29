Джеймс Кэмерон хочет выпустить мультфильмы по «Аватару»

В честь выхода дебютного трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймс Кэмерон поделился новыми деталями вселенной с изданием Empire. Культовый постановщик заявил, что был бы рад увидеть анимационный проект по франшизе в духе «Любовь. Смерть. Роботы» или даже «Аниматрицы».

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Кэмерон отметил, что пока это всего лишь идеи, однако у него уже есть планы по выпуску мультфильмов и мультсериалов по «Аватару». Одной из историй может оказаться первая экспедиция человечества на Пандору — эти события пройдут задолго до первой части серии.

Хорошим примером такого развития стала «Аниматрица», где разные герои отправились в мир «Матрицы». Есть много отличных примеров того, как мы можем добавить деталей в мир «Аватара». Анимационные истории могли бы дать предысторию персонажам и рассказать, что происходило между событиями фильмов. Кто первым высадился на Пандоре? Первая экспедиция. Подобные темы можно развить в любом направлении.

Премьера фильма «Аватар: Огонь и пепел» состоится 19 декабря 2025 года. Сейчас Джеймс Кэмерон также работает над четвёртой и пятой частями серии: они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.