В ГД предложили изменить возрастную маркировку для патриотических фильмов

Глава Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила пересмотреть нормы возрастной маркировки для патриотических фильмов, чтобы их можно было свободно демонстрировать, в том числе через онлайн-платформы.

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Депутат сообщила, что готовит изменения в федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Основная цель предлагаемых поправок заключается в снятии возрастных ограничений для фильмов, признанных социально значимыми и рекомендуемых к просмотру в школах и патриотических клубах.

По ее словам, представители крупнейших онлайн-платформ заявляют, что не могут размещать даже классические советские фильмы о войне в детских разделах из-за отсутствия соответствующей маркировки.

Лантратова пояснила, что многие фильмы советского периода, ставшие культурным наследием, такие как "А зори здесь тихие", "Они сражались за Родину", "Иваново детство", оказываются ограниченными для детской аудитории из-за существующей системы маркировки. Она подчеркнула, что именно эти произведения помогают формировать нравственную позицию молодого поколения, прививая любовь к родине и понимание исторических корней.

Однако современные реалии таковы, что школьники зачастую лишаются возможности ознакомиться с такими фильмами вследствие существующих законодательных норм. Так, из-за ограничений в виде маркировки "16+" или "18+", обусловленных наличием эпизодов военных действий, некоторые школы, библиотеки, патриотические клубы вынуждены отказываться от их показа. Это, по оценке парламентария, приводит к правовому парадоксу, когда полезная информация становится менее доступной, чем потенциально вредоносный контент.

Таким образом, предлагаемые изменения призваны устранить возникший разрыв между интересами воспитания подрастающего поколения и современными требованиями законодательства.