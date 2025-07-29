Как будут выглядеть герои фильма «Дьявол носит Prada 2»

В скором времени весь мир порадует выход второй части фильма «Дьявол носит Prada», участие в съемках которого принимают популярные актрисы Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй. Ранее в Сети появились фотографии новых образов любимых героев.

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Для Минды Пристли (Мерил Стрип) стилисты подобрали строгие костюмы. Артистка в одной из сцен картины будет одета в фиолетовую блузу, кожаную юбку ниже колена и бежевый плащ. Легендарную прическу героини первой части фильма решили оставить — все те же короткие волосы, уложенные на один бок.

Для Энн Хэтэуэй подобрали немного другие образы — футболка-оверсайз и широкие брюки. Аксессуары добавили красок — черная сумка, солнечные очки, планшет и массивное украшение на шею, выполненное в виде цепи.

Еще один деловой образ актрисы состоит из темных брюк, черной блузы и серого пиджака. Строгие туфли, солнечные очки и массивная сумка-портфель завершили модный лук.

Издание Variety сообщало, что фильм «Дьявол носит Prada — 2» выйдет в широкий прокат 1 мая 2026 года. Действие развернется спустя 20 лет после событий первой картины.