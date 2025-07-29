Сериал «Позолоченный век» продлили на четвёртый сезон

Чемпионат.com

По данным издания The Hollywood Reporter, сериал «Позолоченный век» продлили на четвёртый сезон. Продление произошло за два эпизода до конца текущего третьего сезона и после значительного роста рейтинга шоу, который составил целых 20%, что считается неплохим результатом.

Сериал «Позолоченный век» продлили на четвеертый сезон
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«Позолоченный век» — американский исторический драматический телесериал, созданный Джулианом Феллоузом для HBO. Его действие разворачивается в США во времена Позолоченного века, бурного расцвета Манхэттена в 1880-х годах.

Премьера первого сезона состоялась 24 января 2022 года, второго — в 2023 году, а третий стартовал 22 июня 2025-го.