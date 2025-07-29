Найдена главная актриса для четвертого сезона «Монстра»

Издание Deadline сообщило, что Элла Битти, известная в том числе по «Вражде», получила главную роль в четвёртом сезоне антологии «Монстр» Райана Мёрфи, которая выходит на Netflix.

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Вместе с Битти в шоу в том числе сыграют Ребекка Холл («Город воров») и Вики Крипс («Призрачная нить»).

Новая глава проекта посвящена Лиззи Борден. Девушка жила в Массачусетсе в конце 1800-х годов. В 1892 году её обвинили в убийстве отца и мачехи топором в их общем доме. В итоге Борден была оправдана, но жестокость, с которой Лиззи совершила преступление, привлекла внимание всей страны и способствовала тому, что Борден стала частью массовой культуры.

Съёмки свежего сезона стартуют осенью, даты выхода у него пока нет. Третий сезон «Монстра» выйдет в конце 2025 года и расскажет про серийного убийцу Эда Гейна.