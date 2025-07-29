Что известно о премьере нового сезона «Старушек в бегах»

Премьерный показ сериала «Старушки в бегах. Крымские каникулы» стартует 4 августа 2025 года на Первом канале. Действие третьего сезона популярной детективной мелодрамы о трех закадычных подругах-пенсионерках с Еленой Сафоновой, Татьяной Орловой и Мариной Яковлевой в главных ролях будет происходить в Крыму.

© кадр из сериала «Старушки в бегах»

Все начинается с того, что Лидия (Сафонова) получает письмо от адвоката своего покойного бывшего мужа Алексея. Из письма следует, что ее сын – Андрей (Сергей Загребнев), становится наследником прекрасного дома в Крыму. Лида и Андрей отправляются на полуостров, чтобы отказаться от наследства, но вскоре выясняется, что это невозможно. В доме проживает вторая семья Алексея, состоящая его жены Галины (Светлана Казарцева) и её дочери Анны (Екатерина Чаннова), а по условиям завещания при отказе жилье уходит государству, и женщины лишаются крыши над головой. Ситуация обостряется в силу того, что обе семьи не хотят признавать друг друга. Из Москвы на помощь подруге на неизменной синей «Волге» срочно выезжают Зина (Орлова) и Катя (Яковлева).

Режиссерами нового сезона стали Мария Маханько и Всеволод Аравин, сценарий написал Вадим Тартаковский. В сериале также снялись Александр Клюквин (Генрих), Алена Коломина (Дина), Иван Шабалтас (Виктор), Сергей Баталов (Игнат), Дмитрий Богданов (Миша), Наталья Унгард (Варвара), Михаил Богдасаров (Гиви), Константин Тополага (Сергей), Евгений Зарубин (Алик), Ева Серебренникова (Лена), Денис Божутин (Максим), Алеса Качер (Ирина) и другие.