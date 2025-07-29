Завершены съемки продолжения сериала «Мама будет против»

Телеканал СТС сообщил о завершении съёмок третьего сезона комедии "Мама будет против" от знаменитых "Уральских пельменей".

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Съёмки снова проходили в их родном Екатеринбурге.

К своим ролям вернулись Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов, Ксения Корнева, Сергей Ершов, Эвелина Блёданс, Андрей Рожков, Илана и Михаил Тарабукин.

В продолжении сериала экс-грузчик и директор пирожковой, а ныне председатель ТСЖ Николай готовится к свадьбе с Наташей. Дав формальное согласие, Тамара Игоревна разворачивает подпольную деятельность против брака.

В сезоне будет 13 серий по 24 минуты. Даты премьеры пока нет, но есть фото со съёмочной площадки.