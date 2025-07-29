Когда выйдет новый фильм франшизы «Знакомство с родителями»

Официальное название четвертого фильма кинофраншизы «Знакомство с родителями» было объявлено 28 июля 2025 года. Картина будет называться «Focker in Law», что можно перевести как «Факер в законе». Также подтверждено, что к своим ролям вернутся Бен Стиллер (Грег Факер), Тери Поло (его жена Пэм), Роберт Де Ниро (Джек), Блайт Даннер (его жена Дина) и Оуэн Уилсон (друг семьи Кевин), а к ним присоединится Ариана Гранде (предположительно в роли девушки сына Грега и Пэм - Генри, который приводит ее знакомиться со своей семьей).

© кадр из фильма «Знакомство с родителями»

Кто сыграет повзрослевшего Генри и его сестру Саманту, пока не известно. Как и не ясно, появятся ли в новой части исполнители ролей родителей Грега - Дастин Хоффман и Барбра Стрейзанд. Последняя в одном из недавних интервью заявила, что готова вернуться в кинофраншизу только за очень большие деньги, поскольку до сих пор обижена на продюсеров «Знакомства с Факерами» (2010) и «Знакомства с Факерами 2» (2010), так ее гонорар был гораздо меньше, чем у остального каста.

«ИнтерМедиа» напоминает, что режиссером фильма выступит Джон Гамбург. Премьера запланирована на 25 ноября 2026 года.