Сцена полета в новом «Супермене» удивила зрителей не только зрелищностью, но и тем, как она была снята. Вместо привычной компьютерной графики создатели сделали ставку на практические эффекты. Актера Дэвида Кронсета закрепили на специальной вращающейся установке, которая позволяла точно имитировать движения в воздухе.

Вместо зеленого фона использовали LED-панели с технологией The volume. На них проецировались реальные кадры природы, снятые дроном на архипелаге Свальбард. Это позволило добиться реалистичного освещения и настоящих отражений на костюме Супермена все выглядит как будто «вживую», без постобработки.

Кто вдохновил создателей фильма «Джокер»

Фильм «Супермен» вышел в прокат 11 июля 2025 года и стал первой лентой обновленной вселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Главную роль Кларка Кента исполнил Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн сыграла Рэйчел Броснахан.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.