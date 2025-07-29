Умер актер из «‎Твин Пикс»‎ и «‎Рэмбо 3»‎

29 июля ушел из жизни Алон Абутбул, один из самых известных современных израильских киноартистов. 28 мая ему исполнилось 60 лет.

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Абутбул - лауреат нескольких наград и номинаций, актер кино, ТВ, артист озвучания, режиссер, сценарист и продюсер. В его фильмографии - более ста проектов.

Алон Абутбул дебютировал на большом экране в 1980 году. Сыграл, в частности, физика Леонида Павела в супергеройском комиксе Нолана "Темный рыцарь: Возвращение легенды" и в третьем "Рэмбо".

Среди других работ - "Звезда зари", "Смертельно опасные", "Один из нас", "Закон и порядок", "Морская полиция", "Падение Лондона", "Мюнхен" Спилберга, "Менталист", "Грань", "Касл", "Родина", т.н. третий сезон "Твин Пикс".

Последний сериал артиста вышел на экраны в текущем году.

Как сообщает сегодня The Times of Israel со ссылкой на медиков, тело исполнителя было найдено на одном из пляжей севера страны. Усилия прибывших на вызов медиков успехом не увенчались. По мнению специалистов, артист потерял сознание и упал, как только вышел из воды.