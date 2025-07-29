Вышел трейлер второго сезона аниме «Медалистка»

Создатели аниме-адаптации спортивной манги «Медалистка» представили тизер-трейлер второго сезона. Продолжение сериала выйдет в январе 2026 года, всего запланировано 12 эпизодов.

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Видео доступно на официальном YouTube-канале сериала «Медалистка». Права на видео принадлежат ENGI.

Сериал рассказывает о молодом тренере по фигурному катанию, который был вынужден завершить свою карьеру из-за травмы, но продолжает грезить о титулах и громких победах. Его спасением оказывается маленькая талантливая девочка, которой предстоит справиться не только с фигурами на льду, но и с личными проблемами с окружающим миром.