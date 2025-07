Опубликован отрывок из хоррора «‎Орудия» с Джошем Бролином

Создатели "Орудий" (Weapons, 18+) - одного из самых ожидаемых фильмов ужасов 2025 года - поделились фрагментом грядущей картины.

© Российская Газета

В основе сюжета - загадочное исчезновение детей в городке Мэйбрук. Все из 17 пропавших оказываются учениками миссис Ганди (Джулия Гарнер), становящейся для родителей главной виновницей произошедшего.

Пока одни взрослые (Джош Бролин) пытаются выяснить, что же случилось и где искать детей, другие шокируют город безумными поступками, один из которых и представлен в полтуораминутном отрывке.

Режиссёром хоррора со сложной структурой, построенной на множестве разветвлённых сюжетных линий, стал автор нашумевшего "Варвара" и бывший участник комедийной группы The Whitest Kids You Know Зак Креггер.

Роли исполнили Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс, Джун Рафаэль и другие.

В мировой прокат картина выйдет 8 августа.