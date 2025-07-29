Netflix продлил детективный сериал «Неукротимый»

Сериал «В глуши» (также известен как «Неукротимый) будет продлён на второй сезон — об этом сообщает издание Variety. Изначально Netflix планировал проект как мини-сериал, но после успеха было решено работать над продолжением.

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Детективный триллер вышел на платформе 17 июля и получил высокие оценки критиков и зрителей. «В глуши» рассказывает про расследование в национальном парке — агент спецслужб прибывает туда после смерти женщины и обнаруживает, что природа подчиняется только своим законам.

«В глуши» дебютировал на первом месте в рейтинге топ-10 лучших англоязычных шоу Netflix за неделю. Всего за несколько дней после релиза сериал набрал впечатляющие 24,6 млн часов просмотров.