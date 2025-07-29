Вышел новый трейлер фильма «Долгая прогулка»

Опубликован новый трейлер фильма "Долгая прогулка" по одноимённому роману Стивена Кинга 1966 года.

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По сюжету каждый год правительство США запускает "Долгую прогулку", участниками которой становятся сто специально отобранных юношей. Они должны пройти длинный маршрут, не превышая и не снижая установленной скорости. Нарушение режима карается смертью.

В ролях: Купер Хоффман ("Лакричная пицца"), Марк Хэмилл ("Звездные войны"), Дэвид Джонссон ("Чужой: Ромул"), Джуди Грир ("Клуб "Школа") и Чарли Пламмер ("Падение Луны").

Режиссер - Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры").

Премьера в России - 18 сентября. На Западе фильм выйдет 11 августа.