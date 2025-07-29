Вышел новый трейлер фильма "Долгая прогулка" по Стивену Кингу, его покажут в РФ
Опубликован новый трейлер фильма "Долгая прогулка" по одноимённому роману Стивена Кинга 1966 года.
По сюжету каждый год правительство США запускает "Долгую прогулку", участниками которой становятся сто специально отобранных юношей. Они должны пройти длинный маршрут, не превышая и не снижая установленной скорости. Нарушение режима карается смертью.
В ролях: Купер Хоффман ("Лакричная пицца"), Марк Хэмилл ("Звездные войны"), Дэвид Джонссон ("Чужой: Ромул"), Джуди Грир ("Клуб "Школа") и Чарли Пламмер ("Падение Луны").
Режиссер - Фрэнсис Лоуренс ("Голодные игры").
Премьера в России - 18 сентября. На Западе фильм выйдет 11 августа.