Мультфильм «‎Кощей. Тайна живой воды»‎ покажут в десятках стран

Студия "КиноАтис" и кинокомпания СТВ сообщили о продаже анимационного фильма "Кощей. Тайна живой воды" на рынки почти тридцати стран мира.

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Сиквел мультфильма 2022 года "Кощей. Похититель невест" покажут в следующих странах: Южная Корея, Турция, Румыния, ЮАР, Болгария, Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория и Северная Македония.

Кроме того, в этом году права на показ первой части проданы во Францию. Ранее его оценили в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Мексике, Испании, Великобритании, Турции и других странах.

Сделки были заключены на крупнейших кинорынках - European Film Market в Берлине и Marche du Film в Каннах.

Российская премьера "Тайны живой воды" состоится 28 мая следующего года.

Опубликованы экспортные, англоязычные трейлер и постер мультфильма.