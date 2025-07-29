В Индии заблокировали 25 онлайн-кинотеатров

Правительство Индии распорядилось заблокировать доступ к 25 стриминговых сервисам за непристойный, вульгарный и «в некоторых случаях порнографический контент».

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В список попали несколько известных в регионе онлайн-кинотеатров — среди них ALTT, Ullu и Hulchul. Чуть ранее власти Индии сообщили Netflix, Disney и другим платформам, что их контент проверят перед тем, как его можно будет посмотреть в интернете.

Ранее в Индии подвергся цензуре новый фильм «Супермен». Из него вырезали 40 секунд — моменты с непристойными жестами и выражениями, а также эпизод с поцелуем в воздухе в конце фильма — комиссия посчитала, что эти моменты делают фильм слишком «чувственным».