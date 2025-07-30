Как «Кей-поп-охотницы на демонов» бьют рекорды и завоевывают сердца

В одной из своих прошлых статей мы рассказывали об анимационном фильме, не имевшем шансов не стать хитом — «Кей-поп-охотницы на демонов». Мультфильм был встречен аудиторией с очень большим интересом: в первые трое суток картину посмотрели 9,2 миллиона раз, и уже к пятой неделе число просмотров достигло числа в 25,8 миллионов. Это первая лента Netflix, достигшая нового пика просмотров в такой рекордный срок.

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Но не только внутренние рекорды платформы побили охотницы. Критики и зрители оценивают мультфильм очень высоко — на сегодняшний день на платформе Rotten Tomatoes он набрал 97%.

Музыкальные композиции ленты также заслуживают отдельного внимания. Главная песня «Golden» группы Huntr/x стала настоящим прорывом, возглавив международные чарты. Она заняла первое место в Billboard Global 200 (саундтрек дебютировал под восьмым номером и уже на второй неделе поднялся до третьей позиции, а это — рекордное достижение для анимационного фильма в 2025 году!), стала хитом в Малайзии, Тайване и Новой Зеландии, а также вошла в топ-10 в США, Канаде, Германии, Австралии и других странах.

Песня «Your Idol» в исполнении Saja Boys также стала невероятно популярной, заняв лидирующую позицию в чартах Spotify в США и побив рекорды, до этого принадлежавшие BTS.

«Кей-поп-охотницы на демонов» входят в число претендентов на звание «Лучшего анимационного фильма» на церемонии «Оскар» 2025 года и даже сейчас с уверенностью можно сказать, что они составят серьёзную конкуренцию соперникам. Интересно, что будет дальше? Чтобы не пропустить новости мира анимации, добавляйте наш сайт в закладки.