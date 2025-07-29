В России выйдет фэнтези «Момо»

Кинопрокатная компания "Экспонента Фильм" официально выпустит в России 4 декабря семейное фэнтези из Германии "Момо".

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В основе сюжета - знаменитый роман 1973 года немецкого классика жанра Михаэля Энде, автора культовой "Бесконечной истории".

Главная героиня - сирота Момо - может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в ее городе появились странные "серые господа", которые учат эффективно тратить свое время. Вот только люди от этого становятся все более несчастными. Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от похитителей времени.

Режиссёр - Кристиан Диттер ("С любовью, Рози", "В активном поиске").

В ролях: Мартин Фримен ("Шерлок", "Хоббит"), Лора Хэддок, Ким Бодниа ("Мост"), Клас Банг, Давид Шюттер, Алекса Гудолл, Аралойин Ошунреми и другие.

Доступны локализованные трейлер и постер проекта.

Ранее сообщалось, что "Бесконечная история" получит новую экранизацию.