Зрители оценили перезапуск «Голого пистолета»

Уже 1 августа в зарубежных кинотеатрах выйдет новая версия комедии «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли. А уже сейчас своими впечатлениями делятся первые зрители, которые посмотрели фильм во время пресс-показов.

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Все авторы отзывов отмечают, что фильм получился очень смешным и по-хорошему глупым.

«Я увидел шесть разных сцен, которые заставили меня смеяться до слёз. Даже титры смешные. Я несколько раз написал в своём блокноте "это так глупо" (и это комплимент)».

«Это настоящее чудо: современная комедия с продуманным сценарием, который удалось раскрыть меньше чем за 90 минут! Уморительно смешной фильм с простым, но значимым посылом о состоянии мира. И заканчивается она одним из самых смешных моментов — не пропустите титры!»

Также зрители отмечают отличную игру Лиама Нисона и Памелы Андерсон.