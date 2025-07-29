Все, что известно о третьем сезоне сериала «Фишер»

17 июля 2025 года вышла финальная серия второго сезона российского детектива «Фишер» с Иваном Янковским в главной роли. Продолжение саги о маньяках и следователях стало одной из самых громких премьер года: по данным сервиса «Вордстат», в июле его искали почти 2,3 миллиона раз. Через несколько дней после премьеры финала создатели анонсировали сразу два новых сезона. Когда может выйти продолжение «Фишера» и о чем расскажет сюжет, выяснила «Лента.ру».

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«Фишер»: главное о сериале

Страна: Россия.

Россия. Год: 2023 — настоящее время (2 сезона).

2023 — настоящее время (2 сезона). Дата выхода 3-го сезона: ориентировочно 2026 год.

ориентировочно 2026 год. Возрастное ограничение: 18+.

18+. Количество серий: по 8 в каждом сезоне.

по 8 в каждом сезоне. Продолжительность одной серии: 1 час.

1 час. Жанр: детектив, драма, криминал, триллер.

детектив, драма, криминал, триллер. Режиссеры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой.

Сергей Тарамаев, Любовь Львова, Александр Цой. Сценаристы: Сергей Кальварский, Наталья Капустина.

Сергей Кальварский, Наталья Капустина. Студии/телеканалы: more.tv, Wink.

more.tv, Wink. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.0 и 6.8.

8.0 и 6.8. В главных ролях: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко, Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Анна Снаткина.

«Фишер» — российский криминальный триллер, процедурал о работе следователей, частично основанный на реальных событиях. Собственно, само название проекта «Фишер» отсылает к личности серийного убийцы Сергея Головкина, который орудовал в Подмосковье в конце 1980-х. Главные герои сериала — советские следователи, им предстоит раскрыть жестокие преступления и поймать маньяка.

При этом личность преступника в сериале отходит на второй план. На первом — судьбы и отношения главных героев на фоне распада СССР.

Дата выхода 3-го сезона

Ранее сценаристы Наталья Капустина и Сергей Кальварский говорили, что планировали выпустить только один сезон сериала, а на второй их уговорил продюсер Федор Бондарчук. Но в июле 2025-го стало известно, что проект продлили сразу на два сезона. Шоураннерами продолжения станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссеры первого сезона. А вот Капустина и Кальварский покинули команду «Фишера».

Судя по тому, сколько времени потребовалось на разработку второго сезона, продолжение может выйти уже через год-два.

Дата выхода 3-го сезона «Фишера» — предположительно, 2026-2027 год.

Поскольку премьера проекта состоится нескоро, графика выхода серий и трейлера к новому сезону в сети нет.

Сюжет

Первый сезон

В 1986 году в подмосковных лесах находят тела жестоко убитых подростков. Расследование поручают следователям: опытному Евгению Бокову (Иван Янковский), который ранее работал над делом Андрея Чикатило, московскому оперативнику Валерию Козыреву (Александр Яценко) и молодому прокурору Наталье Добровольской (Александра Бортич). В деле есть единственный свидетель — школьник по имени Игорь. Он видел убийцу и знает его кличку — Фишер.

Поначалу следствие идет по ложным следам: в преступлении подозревают отца одного из убитых мальчиков, затем психически неуравновешенного и ранее осужденного Семена Макурина. Пока милиционеры топчутся на месте, появляются новые жертвы, причем методы маньяка становятся все более жестокими — он пытает детей.

В конце концов следователи все же устанавливают личность реального преступника: им оказывается заслуженный зоотехник Сергей Головкин.

Кто был прототипом Фишера из сериала?

Фишер — реальный маньяк, который орудовал в СССР и постсоветской России. На его счету 11 жертв, которыми стали мальчики и юноши-школьники. В сериале история реального Сергея Головкина изменена, однако некоторые детали — например, тот факт, что Фишер пытал своих жертв, — сценаристы сохранили.

Головкин родился и жил в Москве, работал зоотехником на конном заводе и даже успел заслужить звание зоотехника 1-й (высшей) категории за успехи в коневодстве и серебряную медаль ВДНХ СССР. Орудовал он с 1986 по 1992 год в Подмосковье.

Прозвище Фишер появилось у маньяка случайно: знакомый одной из жертв, 14-летний школьник Борис Воронцов, рассказал, что встретил мужчину, который представился Фишером, а еще у него на руке была татуировка с надписью «Фишер» и кинжалом. Потом оказалось, что все это Борис выдумал, но прозвище закрепилось за Головкиным. Причем сам маньяк узнал об этих слухах от знакомых мальчиков, а затем и сам стал представляться Фишером.

Дело Сергея Головкина начали расследовать еще в 1986 году. Следователи дважды посещали конезавод, где тот работал, но маньяка так ни в чем и не заподозрили. В итоге на него вышли только в 1992 году: тогда Головкин подвозил четверых школьников и предложил им на следующий день совершить кражу. Этот предлог маньяк использовал часто: никаких краж, конечно же, не было — он заманивал подростков в гараж и убивал. Трое мальчиков согласились (их тела позже нашли грибники), а четвертый отказался. Он и сообщил обо всем следователям, и те установили за Фишером слежку. В октябре 1992 года его задержали.

В общей сложности Сергей Головкин признался в убийстве 11 мальчиков от 10 до 16 лет. В 1994 году его приговорили к расстрелу и казнили спустя два года. Гараж, в подвале которого Фишер пытал и убивал детей, сожгли. На его месте создан мемориал в память о жертвах маньяка.

Второй сезон

Второй сезон проекта получил заголовок «Фишер. Затмение». В центре сюжета здесь уже не Сергей Головкин — он по сценарию оказался за решеткой. В продолжении авторы сосредоточились на новой истории, которая на этот раз разворачивается в городке Курортный в Краснодарском крае — там кто-то расправляется с молодыми девушками. Делом вновь занимается следователь Боков в исполнении Ивана Янковского, а также начальница милиции городка Курортного Надежда Райкина (Ирина Старшенбаум) и молодой следователь Иван Злобин (Никита Худяков).

Официального прототипа у «краснодарского Фишера» нет, но согласно фанатским теориям, авторы частично перенесли на экран биографию Левана Арояна, известного как Кубанский Душитель. Он орудовал в Краснодаре с 1996 по 2002 год и успел расправиться по меньшей мере с пятью девушками: он подвозил их, предлагал секс за деньги, а затем душил, но не насиловал. В итоге Арояна признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Чем закончился второй сезон?

Преступниками оказались братья Злобины: Иван и его брат-близнец.

Третий сезон

О сюжете третьего сезона сериала пока не известно ничего. В сети в предполагают, что главным героем останется Евгений Боков, а вот какое дело он будет расследовать и кто ему в этом поможет, создатели не намекают.

Актеры и роли

Главный герой сериала — следователь Евгений Боков, которого играет Иван Янковский («Топи», «Слово пацана»). Он появляется и в первом, и во втором сезоне.

В обеих частях фигурирует и Валерий Козырев в исполнении Александра Яценко («Аритмия», «Тихий Дон»). Но если в первой части он был в центре событий, то во втором сезоне ему уделено совсем мало внимания, а в кульминации он вообще не участвует.

В сериале также снимались:

Александра Бортич («Я худею») — Наталья Добровольская, молодой следователь из первого сезона, помогала Бокову в расследовании, а в конце оказалась в плену у Фишера. Во втором сезоне не участвовала;

Ирина Старшенбаум («Огниво») — Надежда Райкина, начальница милиции города Курортный во втором сезоне;

Никита Худяков (дебют) — Иван Злобин, сотрудник милиции и главный антагонист второго сезона.

Где снимали

Первый сезон «Фишера» снимали в Подмосковье и Москве — там, где собственно и происходили все реальные события из биографии Сергея Головкина. Чтобы воссоздать советский быт, художники не только арендовали и скупали старые вещи с рук, но и искали реквизит на помойках — потом, конечно, реставрировали.

Натурные сцены второго сезона, действие которого разворачивается в Краснодарском крае, снимали в Абхазии. А вот интерьеры — в основном в Москве и Подмосковье.

Производство

«Фишер» стал сценарным дебютом Сергея Кальварского и Натальи Капустиной. Кальварский в прошлом снимал клипы для Лолиты, Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, а затем работал режиссером на телевидении и спродюсировал несколько проектов. Капустина же участвовала в запуске российского MTV.

По словам шоураннеров, Ивана Янковского и Александра Яценко они изначально представляли в ролях следователей, а вот над кандидатурой Бортич для первого сезона думали долго.

Во время работы над сценарием Капустина и Кальварский встретились с тремя реальными следователями, которые вели дело Фишера: Валерием Костаревым, Евгением Бакиным и Натальей Соболевой.

Однако называть прототипами их нельзя, подчеркивает Кальварский:

«Это другие люди, но со схожими характерами. Валерий Костарев — интеллигентный, спокойный, вдумчивый, матом не ругается. Евгений Бакин — дерзкий, смелый, порывистый в хорошем смысле. У них был разный подход к делу, поэтому в реальности отношения между ними тоже не очень складывались».

Кроме следователей, шоураннеров консультировали гроссмейстер, врачи, психиатры и полицейские-оперативники.

Третий сезон будут снимать уже без Кальварского и Капустиной.