Опубликован трейлер «Потерянного автобуса»

На YouTube-канале Apple TV+ появился полноценный трейлер фильма «Потерянный автобус», главную роль в котором сыграл Мэттью Макконахи. Премьера ленты в зарубежных кинотеатрах состоится 19 сентября, а уже 3 октября триллер выйдет в онлайне.

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Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Картина расскажет про водителя автобуса и учительницу, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. За основу сюжета взята реальная история.

Вместе с Макконахи в ленте сыграла сыграла Америка Феррера. Режиссёром фильма стал Пол Гринграсс («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»).